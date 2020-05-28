Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД 

Газета.Ru 1 час назад
Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД
Фото: Газета.Ru
Суд признал журналиста Илью Азара виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Азара задержали во вторник, 26 мая, возле здания МВД, где он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Как уточнили в суде, журналист виновен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования" и пробудет под арестом 15 суток.
Адвокат Азара рассказал агентству, что это решение будет обжаловано.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Газета.Ru: последние новости
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ В Иркутской области дальнобойщик изнасиловал и убил девушку В Иркутской области дальнобойщик изнасиловал и убил девушку В Астрахани сухогруз сел на мель В Астрахани сухогруз сел на мель
Происшествия , Илья Азар , Владимир Воронцов , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Кадыров назвал условие для прощения евроичкерийцев
Дома рухнули за 17 секунд
Дома рухнули за 17 секунд
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение