Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД 

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Суд признал журналиста Илью Азара виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Азара задержали во вторник, 26 мая, возле здания МВД , где он проводил одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова

Как уточнили в суде, журналист виновен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования" и пробудет под арестом 15 суток.

Адвокат Азара рассказал агентству, что это решение будет обжаловано.