Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео 

Банда взломщиков банкоматов орудовала в Подмосковье . Злоумышленники действовали по нехитрой схеме: по ночам с помощью лома и кувалды они вскрывали терминалы для приема и выдачи наличных денег и забирали награбленное.

В одном из супермаркетов Домодедова воры решили не ограничивать себя только деньгами. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, уходя, преступники прихватили с собой товары из магазина — бандиты украли элитный алкоголь и сигареты.

Полиции удалось задержать серийных грабителей. По данным следствия, жители Коломны могут быть причастны к краже наличности из 10 банкоматов.