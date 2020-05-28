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Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Банда взломщиков банкоматов орудовала в Подмосковье. Злоумышленники действовали по нехитрой схеме: по ночам с помощью лома и кувалды они вскрывали терминалы для приема и выдачи наличных денег и забирали награбленное.
В одном из супермаркетов Домодедова воры решили не ограничивать себя только деньгами. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, уходя, преступники прихватили с собой товары из магазина — бандиты украли элитный алкоголь и сигареты.
Полиции удалось задержать серийных грабителей. По данным следствия, жители Коломны могут быть причастны к краже наличности из 10 банкоматов.
Происшествия , Видео , Криминал , Московская область
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