Ревнивый мужчина поджог свою бывшую девушку в Москве 

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в том, что облил горючей жидкостью и поджог девушку. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.

По словам источника, инцидент произошел 26 мая на Ферганской улице. Пострадавшая была госпитализирована с сильными ожогами, преступник скрылся.

«Устроивший поджог женщины на Ферганской улице злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ)», — пояснил он.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшую зовут Гузала Сабирова, она работает дворником. Придя утром на работу, она зашла в подсобку, куда за ней забежал мужчина в медицинской маске, плеснул бензином и поджег.

«Гузала не сразу узнала в нем бывшего. Он не выдержал расставания, сильно ревновал и решил отомстить», — отмечает канал.

При этом, по информации Mash, злоумышленник взял запасную одежду, а перед тем как уехать, долго плутал по району и заметал следы.