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Ревнивый мужчина поджог свою бывшую девушку в Москве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Ревнивый мужчина поджог свою бывшую девушку в Москве
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в том, что облил горючей жидкостью и поджог девушку. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.
По словам источника, инцидент произошел 26 мая на Ферганской улице. Пострадавшая была госпитализирована с сильными ожогами, преступник скрылся.
«Устроивший поджог женщины на Ферганской улице злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК РФ)», — пояснил он.
По данным Telegram-канала Mash, пострадавшую зовут Гузала Сабирова, она работает дворником. Придя утром на работу, она зашла в подсобку, куда за ней забежал мужчина в медицинской маске, плеснул бензином и поджег.
«Гузала не сразу узнала в нем бывшего. Он не выдержал расставания, сильно ревновал и решил отомстить», — отмечает канал.
При этом, по информации Mash, злоумышленник взял запасную одежду, а перед тем как уехать, долго плутал по району и заметал следы.
«Рамблер» писал, что ранее историк Олег Соколов был обвинен в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, ученый застрелил девушку у себя в квартире, после того, как она решила от него уйти, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку.
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Происшествия , Олег Соколов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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