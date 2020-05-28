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Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
По Красноярску вчера пронесся шквалистый ветер с проливным дождем и грозами, некоторые улицы затопило, а в летящий самолет ударила молния. Это произошло в тот момент, когда грузовое воздушное судно заходило на посадку. Инцидент в небе снял на камеру очевидец: на записи видно, как сильный разряд молнии попадает в пролетающий над городом лайнер.
Известно, что во время ЧП никто не пострадал, самолет благополучно приземлился. В аэропорту сообщили, что после посадки резервный борт авиакомпании «Волга-Днепр» был направлен на технический осмотр.
Происшествия , Видео , Волга-Днепр , Красноярск
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