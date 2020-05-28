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Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом 

Артём Кульша 20 минут назад
Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом
Фото: РИА Новости
Пенсионер из Барнаула убил свою квартирантку и жил с ее трупом неделю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.
В сентябре 2019 года знакомый попросил 63-летнего мужчину позволить 41-летней женщине пожить у него непродолжительное время. Тот согласился при условии, что она будет ходить вместо него в магазин за продуктами и готовить для него еду.
Россиянин нашел труп при уборке в квартире
Некоторое время спустя, по словам пенсионера, квартирантка стала готовить нерегулярно, выпивать, похищать его пенсию и водить в дом незнакомых мужчин. По этой причине в феврале он задушил ее ремнем от сумки.
Неделю спустя соседи сообщили в правоохранительные органы о неприятном запахе, исходящем из квартиры мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там труп женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионер признал вину, а свой поступок мотивировал обидой и злостью.
Сегодня СК сообщил о завершении расследования дела, утверждении прокурором обвинительного заключения по нему и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия , МВД , Барнаул
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