На Кубани от коронавируса скончались еще два пациента 

Краснодарском крае на 29 мая скончались еще два пациента, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

В краевой клинической больнице №1 Краснодара умер 75-летний местный житель. Его госпитализировали 18 мая с внебольничной двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелого течения, также у него диагностировали высокую легочную гипертензию, сердечно-сосудистые и иные заболевания. Ранее мужчина перенес инсульт. Тест на коронавирус показал положительный результат, у пациента развились полиорганная недостаточность и сепсис. 26 мая мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его жизнь не удалось.

Второй летальный случай зафиксирован в инфекционной больнице №2 Сочи, там скончался 48-летний местный житель. Недомогание он почувствовал еще 9 мая, а в больницу поступил из дома спустя восемь дней с внебольничной двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией с тяжелым течением и дыхательной недостаточностью. Анализ на COVID-19 показал положительный результат.

С 20 мая пациент находился на аппарате ИВЛ, у него развилась полиорганная недостаточность, спасти мужчину не удалось. По данным минздрава региона, скончавшийся пациент имел сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь почек.

Всего в Краснодарском крае скончался 31 пациент с коронавирусом.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», на 29 мая в Краснодарском крае зарегистрировано 3662 случая коронавирусной инфекции, из них 80 выявлено за последние сутки. В связи с выздоровлением уже выписан 2521 человек, что составляет более 68% от общего числа заболевших. Из пациентов с коронавирусом, проходящих лечение, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека.