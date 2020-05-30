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В Москве безработный ранил кассира ножом у магазина 

ТАСС и ещё 1 23 минуты назад
Кассира чуть не зарезали в Москве
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали безработного мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений кассиру у магазина на западе Москвы. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По данным главка, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Можайском шоссе, дом 13.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции у магазина по указанному адресу обнаружен 21-летний кассир магазина, который нарядом скорой медицинской помощи был госпитализирован", — сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что у пострадавшего колото-резаное ранение брюшной полости.
В пятницу утром полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).
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Происшествия , Криминал , Ножевые ранения , Москва
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