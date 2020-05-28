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Россиянку наказали за смерть рожденного дома ребенка 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянку наказали за смерть рожденного дома ребенка
Фото: Lenta.ru
Жительницу Магадана наказали за смерть ребенка, который умер после домашних родов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Следствие и суд установили, что ночью 13 февраля 2018 года россиянка родила мальчика. Она не встала на учет в женскую консультацию и не обратилась за медпомощью после родов. Она заметила, что младенец не подает признаков жизни в 16 часов того же дня. Соседи вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть ребенка.
Медики выяснили, что младенец умер от того, что вдохнул околоплодные воды и у него возникла острая дыхательная недостаточность. Экспертиза признала женщину вменяемой, ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
В январе сообщалось, что жительница Нижегородской области хотела отмыть новорожденного от крови и случайно смыла его в унитаз. По данным следствия, она родила в туалете общежития. Женщина проснулась от того, что захотела в туалет, там у нее открылось кровотечение и она поняла, «что из нее что-то вылетело». Ее признали виновной по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка») и приговорили к трем годам ограничения свободы.
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Происшествия , Магадан
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