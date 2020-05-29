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Пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Пенсионерка перевела мошенникам более 4 млн рублей
Фото: РИА Новости
Пожилая жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, заявив, что была обманута и перевела мошенникам свои сбережения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данные телеканала, пенсионерка обратилась в полицию Санкт-Петербурга 28 мая. Она рассказала, что 15 мая ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Сбербанка, и сообщил, что для предотвращения сомнительной операции по карте, необходимо перевести деньги на резервный счет.
Поверив мошеннику, пенсионерка в течение нескольких дней перевела на счета преступников более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее представившиеся банковскими работниками мошенники сняли с карты заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей.
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Происшествия , Валентина Савельева , Сбербанк России , Санкт-Петербург
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