В подмосковном городе Орехово-Зуево был задержан серийный грабитель. Злоумышленник нападал исключительно на женщин со спины. Он подкарауливал женщин в безлюдных местах, наносил резкие удары, а потом обкрадывал своих жертв. Одно из таких ограблений попало на камеру и грабителя удалось задержать. На данный момент доказано минимум 4 ограбления, совершенных этим мужчиной. Сейчас он находится под стражей и дает признательные показания. На допросе злоумышленник признался, что ранее занимался боевыми искусствами и знал, как правильно наносить удары. Украденные вещи он продавал, а на вырученные деньги покупал в основном наркотики.
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
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