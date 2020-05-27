Директор школы незаконно начислял себе зарплату

Ростовской области перед судом предстанут бывшие директор и бухгалтер Денисовской средней школы. Их обвиняют в присвоении 600 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 27 мая.

Как полагает сторона обвинения, в 2019 году фигуранты уголовного дела незаконно начисляли себе и своим родственникам, работающим в общеобразовательном учреждении, завышенную зарплату. В результате из школьного бюджета было похищено 600 тыс. рублей. Свою вину бывшие директор и бухгалтер школы признали, причинённый ущерб погасили.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в ближайшее время изучит суд.