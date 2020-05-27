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В Ростовской области директор и бухгалтер школы похитили 600 тыс. рублей 

ИА Regnum 1 час назад
Директор школы незаконно начислял себе зарплату
Фото: РИА Новости
В Ростовской области перед судом предстанут бывшие директор и бухгалтер Денисовской средней школы. Их обвиняют в присвоении 600 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 27 мая.
Как полагает сторона обвинения, в 2019 году фигуранты уголовного дела незаконно начисляли себе и своим родственникам, работающим в общеобразовательном учреждении, завышенную зарплату. В результате из школьного бюджета было похищено 600 тыс. рублей. Свою вину бывшие директор и бухгалтер школы признали, причинённый ущерб погасили.
Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в ближайшее время изучит суд.
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Происшествия , СКР , ИА REGNUM , Ростовская Область
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