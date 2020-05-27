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В порту Петербурга задержали 73 тонны контрабандного сыра из Европы 

ТАСС 2 часа назад
В порту Петербурга задержали 73 тонны сыра из Европы
Фото: РИА Новости
Сотрудники Балтийской таможни задержали в порту Бронка в Санкт-Петербурге четыре контейнера из Германии, в которых в Россию контрабандой пытались ввезти более 73 тонн сыра, кофе и бытовой химии. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении.
"При вскрытии контейнеров вместо заявленного каучука таможенники обнаружили товар — сыр европейского производства. Также в двух контейнерах в небольшом количестве выявлена продукция: растворимый кофе, моющее средство, жидкость в канистрах — предположительно, омывающая жидкость для автомобилей", — говорится в сообщении.
Общий вес задержанной партии составил 73,6 т. По данным ведомства, согласно документам, в контейнерах должна была находиться "водная дисперсия каучука", который применяют для герметизации швов в строительстве. Товар предназначался для фирмы, которая зарегистрирована в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии 2
Происшествия , Германия , Санкт-Петербург
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