Дети оказались заперты в квартире с мертвой матерью

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Троих детей, одному из которых нет еще года, обнаружили в Москве в квартире с телами их матери и ее сожителя. Дети находятся в безопасности, им оказывают помощь медики, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Трое детей были обнаружены с мертвой мамой и ее сожителем в столичной квартире. Младшему ребенку 11 месяцев, дети в безопасности и помещены в больницу, где с ними работают врачи. Я взяла ситуацию на контроль, ГУ МВД России по Москве также работает по этому вопросу", — сказала она.

Ярославская уточнила, что информация поступила через службу "112" от скорой медицинской помощи.

"Когда сотрудники полиции и врачи приехали по адресу, дети, на первый взгляд, были здоровы. Об этой семье информации в органах опеки как о неблагополучной не было, никто не жаловался на родителей", — добавила она.

Сейчас разыскиваются родственники детей. Ярославская намерена навестить детей, "как только режим самоизоляции будет снят".