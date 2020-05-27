Бывшего финдиректора Пугачевой избила дочь 

Бывшего финансового директора Аллы Пугачевой, Игоря Крутого и Аллы Духовой Ольгу Джавахадзе избили в подмосковном Одинцово, сообщает «Комсомольская правда».
Джавахадзе обратилась в больницу с синяками и ушибом грудной клетки. Женщина рассказала врачам, что ее избила собственная дочь. Медики передали данные в полицию, по факту избиения проводится проверка.
Источник издания утверждает, что инцидент произошел из-за семейных разногласий и вредных привычек дочери.
Ольга Джавахадзе — известный в шоу-бизнесе финансовый консультант. Она сотрудничала со многими знаменитостями, в числе которых Алла Пугачева, Иосиф Пригожин, Игорь Крутой, Алла Духова и другие.
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