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Бывшего финдиректора Пугачевой избила дочь 

Вероника Полынина 11 минут назад
Бывшего финдиректора Пугачевой избила дочь
Фото: Facebook.com
Бывшего финансового директора Аллы Пугачевой, Игоря Крутого и Аллы Духовой Ольгу Джавахадзе избили в подмосковном Одинцово, сообщает «Комсомольская правда».
Джавахадзе обратилась в больницу с синяками и ушибом грудной клетки. Женщина рассказала врачам, что ее избила собственная дочь. Медики передали данные в полицию, по факту избиения проводится проверка.
Источник издания утверждает, что инцидент произошел из-за семейных разногласий и вредных привычек дочери.
Ольга Джавахадзе — известный в шоу-бизнесе финансовый консультант. Она сотрудничала со многими знаменитостями, в числе которых Алла Пугачева, Иосиф Пригожин, Игорь Крутой, Алла Духова и другие.
Ранее «Рамблер» писал, что 13-летняя дочь актрисы Веры Воронковой оказалась в больнице после побоев матери. Причиной конфликта стал алкоголь, который девочка пыталась спрятать от матери.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Вера Воронкова , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Комсомольская правда , Одинцово
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