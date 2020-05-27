Бывшего финдиректора Пугачевой избила дочь 

Джавахадзе обратилась в больницу с синяками и ушибом грудной клетки. Женщина рассказала врачам, что ее избила собственная дочь. Медики передали данные в полицию, по факту избиения проводится проверка.

Источник издания утверждает, что инцидент произошел из-за семейных разногласий и вредных привычек дочери.

Ольга Джавахадзе — известный в шоу-бизнесе финансовый консультант. Она сотрудничала со многими знаменитостями, в числе которых Алла Пугачева, Иосиф Пригожин Игорь Крутой , Алла Духова и другие.