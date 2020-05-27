В Москве обезвредили авиабомбу

Военные сапёры обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая была обнаружена в парке на юго-востоке Москвы.
«Обнаруженная авиационная бомба времен ВОВ ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными саперами», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что бомба была обнаружена в парке «Кузьминки-Люблино» при проведении земляных работ.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе одновременно девять авиационных бомб немецкого и советского производства времён Великой Отечественной войны.