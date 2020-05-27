В Москве обезвредили авиабомбу

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Военные сапёры обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая была обнаружена в парке на юго-востоке Москвы

«Обнаруженная авиационная бомба времен ВОВ ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными саперами», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что бомба была обнаружена в парке «Кузьминки-Люблино» при проведении земляных работ.