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В Москве обезвредили авиабомбу времён войны 

RT на русском и ещё 1 45 минут назад
В Москве обезвредили авиабомбу
Фото: РИА Новости
Военные сапёры обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая была обнаружена в парке на юго-востоке Москвы.
«Обнаруженная авиационная бомба времен ВОВ ФАБ-50 вывезена для дальнейшей утилизации военными саперами», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что бомба была обнаружена в парке «Кузьминки-Люблино» при проведении земляных работ.
Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС уничтожили в Севастополе одновременно девять авиационных бомб немецкого и советского производства времён Великой Отечественной войны.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Москва
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