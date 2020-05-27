Наркодилера поймали в Москве

Московско-Курская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении москвича, обвиняемого в покушении на сбыт более 850 граммов гашиша. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре прошлого года гражданин купил у неустановленного лица 9 кусков гашиша общей массой 850 граммов, которые в дальнейшем планировал продать. Однако осуществить замысел он не успел — его задержала полиция.

Материалы уголовного дела рассмотрит Симоновский районный суд Москвы.