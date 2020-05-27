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Россиянка убила топором родную бабушку 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянка убила топором родную бабушку
Фото: РИА Новости
Кузбасские следователи передали в суд дело об убийстве 87-летней пенсионерки, которую, по их версии, убила родная 38-летняя внучка. Обвиняемая свою вину признала, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального следственного управления.
Трагедия разыгралась в ноябре 2019 года. Женщина пришла навестить свою бабушку. В процессе разговора между родственницами завязался конфликт: пенсионерка раскритиковала внучку за то, что она не устраивается на работу.
Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: женщина схватила топор и несколько раз обухом ударила старушке по голове. После этого преступница скрылась с места трагедии и попыталась покончить жизнь самоубийстовом при помощи канцелярского ножа. Однако вид порезанной руки ее сильно напугал, и она обратилась за помощью к медикам.
К этому времени родственники пенсионерки уже обнаружили ее бездыханное тело и обратились в полицию. Подозреваемую задержали. Женщину признали вменяемой, она написала чистосердечное признание. В ближайшее время дело будет рассматривать суд.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Дагестане 27-летняя местная жительница несколько раз ножом ударила свою 80-летнюю бабушку. По данным СМИ, на преступление девушку также толкнул конфликт и словесная перепалка с родственницей.
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