Пьяный мужчина открыл огонь из револьвера в Новой Москве

В Новой Москве задержали пьяного мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу из револьвера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России в среду, 27 мая.

Отмечается, что в полицию обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что около его дома по улице Дзержинского в поселке Кокошкино произошел конфликт со стрельбой. Один из участников выстрелил, и пуля попала в рядом стоящее здание, повредив окно.

В ведомстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Прибывшие полицейские задержали 41-летнего мужчину, у которого изъяли револьвер. Свое поведение мужчину объяснил не смог, уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия, добавили в ведомстве.