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Пьяный мужчина устроил стрельбу из револьвера в Новой Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Пьяный мужчина открыл огонь из револьвера в Новой Москве
Фото: depositphotos.com
В Новой Москве задержали пьяного мужчину, который во время конфликта устроил стрельбу из револьвера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России в среду, 27 мая.
Отмечается, что в полицию обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что около его дома по улице Дзержинского в поселке Кокошкино произошел конфликт со стрельбой. Один из участников выстрелил, и пуля попала в рядом стоящее здание, повредив окно.
В ведомстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Прибывшие полицейские задержали 41-летнего мужчину, у которого изъяли револьвер. Свое поведение мужчину объяснил не смог, уточнили в пресс-службе.
В отношении подозреваемого возбудили дело о хулиганстве и незаконном обороте оружия, добавили в ведомстве.
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Происшествия , Криминал , Пожары , Москва
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