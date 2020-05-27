Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Качавшаяся на веревочных качелях девушка невероятным образом зависла в воздухе при падении. Курьезный случай, произошедший в Техасе, запечатлели на камеру очевидцы, популярный в Сети ролик опубликовало издание Mirror.
Интернет-пользователей удивило, что прыгнувшая с тарзанки героиня видео на несколько секунд повисла и перевернулась в воздухе, поставив под сомнение Закон всемирного тяготения. Однако разгадка эпичного падения оказалась совсем простой: американка зацепилась за едва заметную веревку и невольно совершила акробатический трюк с переворотом, после чего упала в речку.
Происшествия , Видео , В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Главврач рассказал о массовом увольнении медиков
Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив
Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Видео
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение