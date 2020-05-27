Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео 

Качавшаяся на веревочных качелях девушка невероятным образом зависла в воздухе при падении. Курьезный случай, произошедший в Техасе, запечатлели на камеру очевидцы, популярный в Сети ролик опубликовало издание Mirror.

Интернет-пользователей удивило, что прыгнувшая с тарзанки героиня видео на несколько секунд повисла и перевернулась в воздухе, поставив под сомнение Закон всемирного тяготения. Однако разгадка эпичного падения оказалась совсем простой: американка зацепилась за едва заметную веревку и невольно совершила акробатический трюк с переворотом, после чего упала в речку.