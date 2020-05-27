В Москве ребенок попал в реанимацию после нападения кошки 

В столичную детскую больницу им. Сперанского поступил 6-летний мальчик, тело которого было сильно исцарапано и покрыто синяками, сообщает Telegram-канал Mash. Ребёнок уверяет, что на него напала обычная кошка.

Отмечается, что следы когтей и зубов медики обнаружили по всему телу: больше всего пострадали голени. Медики решили поместить мальчика в реанимацию, для более тщательного наблюдения за его состоянием.

По словам ребёнка, травмы он получил после встречи с кошкой, однако его слова, по сведениям журналистов, будут проверять соответствующие службы. В списке главных вопросов: чем мальчик мог настолько сильно разозлить животное, а также, где в момент инцидента были его родители.

Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», житель Москвы попал под уголовное преследование за то, что избил полицейского кошкой. Обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, ткнул в правоохранителя животным, которое когтями вцепилось в лицо силовика. Глубокие царапины стали поводом для заведения в отношении москвича уголовного дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».