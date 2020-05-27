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Грабитель оставил записку с извинениями в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Грабитель оставил записку с извинениями и попался
Фото: depositphotos.com
Предполагаемый грабитель в Чите написал потерпевшей пенсионерке записку с извинениями, вернул часть награбленного и был пойман, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.
«В минувший понедельник в полицию обратилась 72-летняя жительница Читы и сообщила о том, что неизвестный выхватил из ее рук сумку.
Вместе с ней в подъезд зашел мужчина и схватил сумку, в которой находились документы, сотовый телефон «Хонор» стоимостью 18 тысяч рублей, банковские карты и денежные средства. Заявительница оценила ущерб на сумму около 35 тыс. рублей. Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями», — передает РИА «Новости» сообщение полиции.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался местный 24-летний житель, ранее судимый за кражу. Он дал признательные показания. Смартфон полицейские изъяли и вернули потерпевшей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК Российской Федерации «Грабеж». Мужчине грозит срок до четырех лет лишения свободы.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Чита
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