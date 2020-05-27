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Наркоман избил и трижды изнасиловал мать 

Павел Тиунов 46 минут назад
Наркоман избил и трижды изнасиловал мать
Фото: ТАСС
Житель города Пилбар под влиянием наркотиков избил и изнасиловал родную мать, сообщает издание The Sun. На днях суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.
Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Мужчина, по его словам, употребил метиламфетамин. Дома у него завязался конфликт с матерью. Сначала он ударил 56-летнюю женщину обрезом трубы по ноге, затем схватил ее за волосы, оттащил в свою комнату и жестоко изнасиловал. После этого он уснул. Женщина смогла доползти до телефона и сообщить о случившемся своей дочери. Злоумышленника задержали полицейские.
На суде преступник попытался оправдаться: он уверял, что на злодеяние его толкнули наркотики. Однако судья ответил ему, что «не метиламфетамин» изнасиловал его мать. В результате ближайшие 17 лет осуждённый проведёт в тюрьме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Обнинске Калужской области троих парней обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней девушки. Компания молодых людей устроила застолье с алкоголем, результатом которого стало преступление. Все трое задержаны.
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