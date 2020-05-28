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Сотрудники ФСБ поймали полицейских на захвате ящиков элитного алкоголя 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Полицейских поймали на захвате элитного алкоголя
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Тверской области задержаны пятеро сотрудников МВД, которые под видом оперативно-разыскных мероприятий захватили ящики с элитным алкоголем стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Валерия Павлова.
В отношении полицейских, служивших в региональном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. На преступлении их поймали сотрудники ФСБ.
В ходе следствия установлено, что в Твери в период с 29 апреля по 12 мая полицейские сфальсифицировали результаты проверки двух местных жителей и завладели их товаром, выдав его за контрафакт. По решению суда фигуранты дела арестованы.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , Тверская Область
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