Полицейских поймали на захвате элитного алкоголя

Тверской области задержаны пятеро сотрудников МВД , которые под видом оперативно-разыскных мероприятий захватили ящики с элитным алкоголем стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Валерия Павлова.

В отношении полицейских, служивших в региональном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. На преступлении их поймали сотрудники ФСБ

В ходе следствия установлено, что в Твери в период с 29 апреля по 12 мая полицейские сфальсифицировали результаты проверки двух местных жителей и завладели их товаром, выдав его за контрафакт. По решению суда фигуранты дела арестованы.