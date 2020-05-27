Глухонемой житель Бразилии , страдающий церебральным параличом, сделал попытку ограбить ювелирный салон. Об этом сообщает местное издание NH.

Днем в понедельник в ювелирный магазин в центре города Канела, штат Риу-Гранди-ду-Сул, на электрическом инвалидном кресле въехал 19-летний молодой человек. Он ногами вручил продавцу записку, в которой было сказано, что это ограбление, и также ногами направил в его сторону пистолет.

«Я думал, что это была шутка, но затем он вытащил пистолет. Оружие выглядело настоящим», — рассказал продавец.

Очевидец сообщил о происходящем в правоохранительные органы . Их сотрудники задержали молодого человека и доставили его в полицейский участок. Там он дал показания и был отпущен. Его пистолет оказался ненастоящим.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что молодой человек не был судим ранее, а его брат-близнец, физические возможности которого не ограничены, сейчас отбывает лишение свободы за убийство и покушение на убийство.