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Инвалид пытался ограбить ювелирный с пистолетом в ногах 

Артём Кульша и ещё 3 13 минут назад
Глухонемой житель Бразилии, страдающий церебральным параличом, сделал попытку ограбить ювелирный салон. Об этом сообщает местное издание NH.
Днем в понедельник в ювелирный магазин в центре города Канела, штат Риу-Гранди-ду-Сул, на электрическом инвалидном кресле въехал 19-летний молодой человек. Он ногами вручил продавцу записку, в которой было сказано, что это ограбление, и также ногами направил в его сторону пистолет.
«Я думал, что это была шутка, но затем он вытащил пистолет. Оружие выглядело настоящим», — рассказал продавец.
Очевидец сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Их сотрудники задержали молодого человека и доставили его в полицейский участок. Там он дал показания и был отпущен. Его пистолет оказался ненастоящим.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что молодой человек не был судим ранее, а его брат-близнец, физические возможности которого не ограничены, сейчас отбывает лишение свободы за убийство и покушение на убийство.
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Происшествия , Видео , В мире , МВД , Бразилия
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