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Муж с помощью кобры убил жену ради денег 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Фото: РИА Новости
Индиец по имени Сурадж бросил на спящую супругу ядовитую змею, которая ужалила женщину, таим образом убив её, сообщает издание Malayala Manorama. Злоумышленника арестовали.
Отмечается, что это была не первая попытка 27-летнего Сураджа расправиться с женой. В марте он подбросил в комнату супруги ядовитую гадюку. Змея напала на женщину, но та осталась жива: ей пришлось долго лечиться в больнице. В мае индиец вновь покусился на жизнь супруги. На этот раз удачно. Брошенная в спящую женщину кобра укусила её. Пострадавшая скончалась.
Подозрения в преднамеренном убийстве пали на Сураджа после того, как он начал активно интересоваться имуществом погибшей супруги. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до трагедии мужчина созванивался с владельцами ядовитых змей, а также изучал поведение пресмыкающихся в интернете.
Мотивом преступления, по версии правоохранителей, стал страх Сураджа остаться без приданого в случае развода с женой: после свадьбы он получил от родителей девушки сто золотых монет, новый автомобиль и полмиллиона рупий.
Сейчас индиец, который ранее работал в частном банке, находится под стражей. За решетку на время следствия также отправили его поставщик ядовитых змей. Расследование продолжается.
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