В Екатеринбурге пропала школьница 

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.

"Утром 26 мая несовершеннолетняя отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам. В районе 12.00 (10.00 мск) женщина вернулась домой, обнаружила, что дочери нет и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен", — говорится в релизе.

По данным полиции, семья школьницы полная, благополучная, на учете никогда не состояла, а сама девочка из дома до этого никогда не уходила.

Сейчас сотрудники МВД обходят улицы Кировского района, где живет подросток, и подъезды домов, просматривают камеры видеонаблюдения.