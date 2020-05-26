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Четырехлетняя девочка погибла после падения с пирса в Финский залив 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Ребенок упал с пирса в Финский залив
Фото: РИА Новости
Девочка четырех лет упала с пирса в Финский залив во время прогулки с бабушкой, ребенок погиб. Следственные органы начали проверку, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
"По предварительным данным, девочка пришла гулять на пирс со своей бабушкой и старшим братом. Дети гуляли, а бабушка ловила рыбу и отвлеклась, затем обнаружила, что девочки нет на пирсе. После чего ребенок был обнаружен в воде. Бабушка пыталась оказать реанимационные мероприятия и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая констатировали смерть ребенка", — говорится в сообщении.
Девочка погибла в городе Сосновый Бор.
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Происшествия , Криминал , СКР , Ленинградская область
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