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В Москве начали сносить дом с людьми внутри 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Дом №89 по улице Коптевская в Москве начали сносить, хотя внутри продолжают работать люди. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Сообщается, что техника на объекте работает с утра, однако сотрудников полиграфической компании «ТампоМеханика» никто не предупредил. В помещениях находилось около 30 человек, возможно, и больше. Также внутри стоит дорогое оборудование для печати стоимостью несколько миллионов евро. Частично оно уже повреждено. На кадрах видно, что полицейские стоят рядом и не предпринимают никаких действий.
Ситуация произошла в результате земельного спора. В настоящее время в суде оспаривается факт незаконной надстройки здания, но пока что решение не вынесено. Однако ждать его не стали и приступили к сносу второго этажа. Отмечается, что офис фирмы находится здесь более 13 лет и за все это время его не пытались отсюда «выдавить».
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