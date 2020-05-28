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В Самарской области умер пациент с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
В Самарской области умер пациент с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Женщина с коронавирусом скончалась в возрасте 31 года в Самарской области, у нее были заболевания эндокринной системы, это 18-й летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего 18 человек скончались, в том числе женщина 31 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы", — говорится в сообщении.
В Самарской области также подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 53 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 44 заразились от ранее заболевших.
Всего в регионе подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 829 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Общество
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