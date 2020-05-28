Смерть американца при задержании вызвала протесты в США

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Смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала в США бурные протесты, как на улицах, так и в Сети.

По моему распоряжению ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится! — написал президент США в своём Twitter.

Сестра убитого Шарида Тейт заявила, что она хочет, чтобы все полицейские, которые были причастны к смерти Джорджа, были арестованы и осуждены за убийство.

Они, по сути, казнили его перед нами, и мы наблюдали, как его жизнь покидает его тело, — сказала женщина в беседе с CBS.

Деятели культуры из США также возмущены произошедшим. В частности, знаменитый режиссёр Джим Джармуш разместил в своём Instagram скриншот видео момента задержания Флойда полицейским и подписал его: «Убийство». Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер также отреагировала на происшествие.

Горе. Агония. Замешательство. Страдание. Скорбь. — Справедливость. Пожалуйста, покойтесь с миром, мистер Флойд. — написала актриса.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением и пообещала, что Конгресс рассмотрит новые федеральные стратегии предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Это такая трагедия. Это преступление. Это разбивает сердце. Это просто разбивает сердце. Это так грустно, — цитирует Пелоси The Hill.

После известия о смерти мужчины при задержании на акции протеста вышли сотни жителей Миннеаполиса.

Джордж Флойд был задержан по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на $20.