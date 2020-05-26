Пожаловавшуюся на изнасилование захотели арестовать

Египте 17-летняя Менна Абдельазиз (Menna Abdelaziz) опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором пожаловалась на изнасилование и избиение. Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.

Египтянка обвинила в изнасиловании Мазена Ибрагима (Mazen Ibrahem). Его вскоре арестовали по подозрению в совершении преступления. Он называл обвинения ложью, но добавлял, что не планирует писать на Абдельазиз заявление.

«Она девушка, а когда девушка злится, она может сказать что угодно. Она уже принесла извинения, и я не обижаюсь на нее», — отмечал мужчина.

Позже блогерша записала несколько видео, в которых сказала, что весь инцидент был «недопониманием». Она уточнила, что у них с Ибрагимом теперь «все в порядке». В соцсетях некоторые обвинили девушку в неподобающем поведении, но многие пользователи поддержали египтянку и стали призывать к восстановлению справедливости.

Как сообщает Masrawy, в настоящее время полиция заинтересовалась уже публикациями девушки. Ее планируют арестовать по обвинению в нарушении общественной морали из-за постов в соцсети. По данным источника издания, правоохранители уже определили местоположение девушки.

Ранее китайский блогер по имени Чао вместе с матерью инсценировал ДТП на дороге в городе Чжэнчжоу. Таким образом мужчина хотел повысить свою популярность. Однако в итоге блогер, его мать и друг получили по пять суток ареста и были оштрафованы за нарушение общественного порядка.