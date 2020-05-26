Дети выпрыгнули из окна горящей квартиры и выжили

Пятилетняя девочка и двухлетний мальчик выпрыгнули из окна горящей квартиры в Вологде , они госпитализированы с ожогами, сообщила пресс-служба регионального СУСК

Пожар в квартире на третьем этаже дома на улице Горького произошел во вторник днем. По данным следствия, дети находились в квартире вместе с дедушкой. Возгорание заметили строители из соседнего дома, которые бросились на помощь, но обнаружили у двери лишь 63-летнего хозяина квартиры. Выяснилось, что за ним захлопнулась дверь, дети остались внутри.

"Следуя указаниям взрослых, дети спрыгнули из окна, их поймали и травм дети не получили. Однако у них обнаружены серьезные ожоги, им оказывается необходимая медицинская помощь в условиях реанимационного отделения", — сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что дедушка детей также госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.