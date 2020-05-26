Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опальный олигарх попал в больницу «Матросской Тишины» с подозрением на COVID-19 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Опальный олигарх попал в больницу «Матросской Тишины»
Фото: РИА Новости
Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате, госпитализирован в больницу тюрьмы «Матросская тишина» с признаками коронавируса. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Информацию о госпитализации своего подзащитного в стационар «Матросской тишины» адвокат получил из СИЗО. Теперь он пытается добиться перевода Магомедова в профильное лечебное учреждение.
Зиявудина Магомедова и его брата арестовали 31 марта 2018 года по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд отказал в этом.
25 марта сообщалось, что Зиявудина Магомедова и еще двух заключенных СИЗО «Лефортово» изолировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Путин объявил новую дату парада Победы Путин объявил новую дату парада Победы В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса врачей Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса врачей
Комментарии
Происшествия , Зиявудин Магомедов , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Убийца кубинской заложницы в Москве установлен
Шнуров ответил Пригожину
Шнуров ответил Пригожину
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
00:56
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
Шоу-бизнес
«Я размозжу ему башку»
01:33
«Я размозжу ему башку»
Общество
Крым оценил идею Украины о платном въезде
00:58
Крым оценил идею Украины о платном въезде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение