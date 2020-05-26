Обрушение балконов в Петербурге попало на видео

Камера видеонаблюдения сняла момент обрушения балконов старого дома на Кирочной в Санкт-Петербурге . Видеозапись опубликовал телеканал «360» . На кадрах видно, как балконы рухнули на тротуар, и часть обломков вылетела на проезжую часть.

Людей в тот момент рядом с местом ЧП не было. Ранее глава Центрального района города Максим Мейксин пояснил, что у фасада здания были проблемы со штукатуркой, но аварийным оно не числилось, сообщала «Фонтанка»

Сначала упал самый верхний балкон на шестом этаже, затем под его тяжестью не выдержали и нижние три балкона. Дом номер 20 на Кирочной улице, где произошло происшествие, построен в 1935 году, указывает издание. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания.

В 2001 году дом включен в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.