Обрушение балконов в Петербурге попало на видео

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Появилось видео обрушения балконов в Петербурге 

Rambler News Service 1 час назад
Камера видеонаблюдения сняла момент обрушения балконов старого дома на Кирочной в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликовал телеканал «360». На кадрах видно, как балконы рухнули на тротуар, и часть обломков вылетела на проезжую часть.
Людей в тот момент рядом с местом ЧП не было. Ранее глава Центрального района города Максим Мейксин пояснил, что у фасада здания были проблемы со штукатуркой, но аварийным оно не числилось, сообщала «Фонтанка».
Сначала упал самый верхний балкон на шестом этаже, затем под его тяжестью не выдержали и нижние три балкона. Дом номер 20 на Кирочной улице, где произошло происшествие, построен в 1935 году, указывает издание. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания.
В 2001 году дом включен в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.
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Происшествия , Видео , Максим Мейксин , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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