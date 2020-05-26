В Москве задержали журналиста Илью Азара 

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Михаила Бирюкова. По его словам, также задержана координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

Правоохранители задержали Азара у здания МВД в Москве, он там был с плакатом в поддержку "Омбудсмена полиции" Воронцова, — рассказал Бирюков.

По слова адвоката, его ещё не пустили к журналисту. Сам Азар в свою очередь сообщил, что что у него изымают вещи, а также составляют протокол по статье «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания» (ч. 8 20.2 КоАП РФ).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщает его адвокат Максим Пашков.