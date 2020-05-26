Полицейские зверски изнасиловали украинку

Украина погрузилась в громкий полицейский скандал. Двое полицейских Кагарлыксого отделения подвергли 26-ти летнюю свидетельницу жестоким истязаниям, во время которых несколько раз изнасиловали несчастную. Главу МВД Арсена Авакова, которого украинцы недолюбливают давно, требуют немедленно уволить с должности. Но президент Владимир Зеленский пока решил оставить его «под свою персональную ответственность». Такое заявление сделал вчера лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Верный оруженосец» Авакова Антон Геращенко во вторник утром обнародовал хронологию событий в Кагарлыкском отделении полиции. Гражданка Н., от которой садисты в погонах добились обещания никому не рассказывать о надругательствах, поступила в больницу в воскресенье вечером. Заподозрившие неладное медики известили о своих догадках Обуховский райотдел Нацполиции.
Капитан Николай Кузив и старший лейтенант Сергей Сулима были задержаны. На место преступления вызвали следователей Госбюро расследований. В понедельник начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отделения, отстранении от службы всех его руководителей, а также начальника Обуховского районного отдела полиции.
Чем конкретно провинилась перед законом несчастная Н., оказавшаяся в отделении полиции, пока никто не знает. Скорее всего, девушку из неблагополучной семьи, ранее не раз попадавшуюся на мелких кражах, Кузив и Сулима попытались сделать главной фигуранткой дела о некой «резонансной» краже. До этого Н. имела в деле статус свидетельницы.
Доказательств её участия в совершении преступления не было, то есть задерживать ее было не за что. Но во время допроса к ней применили пытки. Оперуполномоченный Сулима натягивал ей на голову противогаз, душил и бил. Несколько раз выстрелил из пистолета над головой девушки. Между делом Сулиама насиловал свидетельницу. Его старший товарищ Кузив в эти минуты держал Н. за руки. Затем они менялись.
Как выяснилось, к краже Н. не имела ни малейшего отношения. Просто полицейские намеревались закрыть этот «висяк», добившись от девушки «чистосердечного признания». Поскольку она живет в социально незащищенной семье, не имеет наверху покровителей, копы были абсолютно уверены в безнаказанности своих действий.
Коллеги Сулимы и Кузива, находившиеся в околотке, не могли не слышать характерные звуки выстрелов. Однако даже не пытались вмешаться. Если бы не медики, к которым поступила девушка, никто бы не узнал об экзекуциях.
О преступниках-полицейских известно не много. 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив был у начальства на хорошем счету. Он успел повоевать на Донбассе. Потом изъявил желание служить в рядах полиции Мариуполя. Тамошний сайт посвятил Николаю трогательный очерк: молодой офицер очень скучает по оставшейся на Западной Украине жене и двум сыновьям, одному 7 лет, другому только 3 месяца. «Но я должен быть здесь в АТО, каждый, кто любит свою Родину и заботится о ней, поступает так же», — приводит сайт пафосные слова «героя».
Второй насильник, 29-летний Сергей Сулима, тоже женат. Как и Кузив, поступил на службу в полицию в ходе массовой замены «старослужащих», состоявших в ее рядах при Януковиче.
Изувеченных полицейскими двух жителей Кагарлыка (второй свидетель так же был сильно избит) будут лечить за счет МВД Украины. Средства взыщут с Кузива и Сулимы, которые, по прогнозу Геращенко, могут быть отправлены за решетку на 12 лет каждый. Пользователи украинского сегмента соцсетей предлагают отправить Кузива и Сулиму не на «красную зону» в поселке Макошино Черниговской области, а самую что ни на есть обычную.