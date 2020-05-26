Полицейские зверски изнасиловали украинку

«Верный оруженосец» Авакова Антон Геращенко во вторник утром обнародовал хронологию событий в Кагарлыкском отделении полиции. Гражданка Н., от которой садисты в погонах добились обещания никому не рассказывать о надругательствах, поступила в больницу в воскресенье вечером. Заподозрившие неладное медики известили о своих догадках Обуховский райотдел Нацполиции.

Капитан Николай Кузив и старший лейтенант Сергей Сулима были задержаны. На место преступления вызвали следователей Госбюро расследований. В понедельник начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыкского отделения, отстранении от службы всех его руководителей, а также начальника Обуховского районного отдела полиции.

Чем конкретно провинилась перед законом несчастная Н., оказавшаяся в отделении полиции, пока никто не знает. Скорее всего, девушку из неблагополучной семьи, ранее не раз попадавшуюся на мелких кражах, Кузив и Сулима попытались сделать главной фигуранткой дела о некой «резонансной» краже. До этого Н. имела в деле статус свидетельницы.

Доказательств её участия в совершении преступления не было, то есть задерживать ее было не за что. Но во время допроса к ней применили пытки. Оперуполномоченный Сулима натягивал ей на голову противогаз, душил и бил. Несколько раз выстрелил из пистолета над головой девушки. Между делом Сулиама насиловал свидетельницу. Его старший товарищ Кузив в эти минуты держал Н. за руки. Затем они менялись.

Как выяснилось, к краже Н. не имела ни малейшего отношения. Просто полицейские намеревались закрыть этот «висяк», добившись от девушки «чистосердечного признания». Поскольку она живет в социально незащищенной семье, не имеет наверху покровителей, копы были абсолютно уверены в безнаказанности своих действий.

Коллеги Сулимы и Кузива, находившиеся в околотке, не могли не слышать характерные звуки выстрелов. Однако даже не пытались вмешаться. Если бы не медики, к которым поступила девушка, никто бы не узнал об экзекуциях.

О преступниках-полицейских известно не много. 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив был у начальства на хорошем счету. Он успел повоевать на Донбассе. Потом изъявил желание служить в рядах полиции Мариуполя. Тамошний сайт посвятил Николаю трогательный очерк: молодой офицер очень скучает по оставшейся на Западной Украине жене и двум сыновьям, одному 7 лет, другому только 3 месяца. «Но я должен быть здесь в АТО, каждый, кто любит свою Родину и заботится о ней, поступает так же», — приводит сайт пафосные слова «героя».

Второй насильник, 29-летний Сергей Сулима, тоже женат. Как и Кузив, поступил на службу в полицию в ходе массовой замены «старослужащих», состоявших в ее рядах при Януковиче.

Изувеченных полицейскими двух жителей Кагарлыка (второй свидетель так же был сильно избит) будут лечить за счет МВД Украины. Средства взыщут с Кузива и Сулимы, которые, по прогнозу Геращенко, могут быть отправлены за решетку на 12 лет каждый. Пользователи украинского сегмента соцсетей предлагают отправить Кузива и Сулиму не на «красную зону» в поселке Макошино Черниговской области, а самую что ни на есть обычную.