Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичка с кухонным ножом напала на соседку из-за долга 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Столичные полицейские задержали жительницу Москвы, которая с огромным кухонным тесаком напала на свою соседку с требованием якобы вернуть долг, сообщает РИА Новости. Жертва уверяет, что никаких денег нападавшей не должна.
Инцидент, по сведениям журналистов, произошёл на улице Нижегородской у подъезда жилого дома. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости запечатлены две женщина, одна из которых преградила путь другой с большим ножом в руках. При этом москвичка размахивает холодным оружием в опасной близости от своей собеседницы, будто пытаясь порезать ее. В результате женщине удается избежать поножовщины, убежав от своей соседки. Звук в ролике отсутствует.
Заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь пояснила журналистам, что нападавшая — 51-летняя местная жительница. Ее 42-летняя жертва обратилась в полицию с заявлением о разбое: она заверила правоохранителей, что соседка таким образом решила отнять у нее деньги.
Предприимчивую москвичку задержали. Она на допросе заявила, что пошла на крайние меры, поскольку соседка не отдавала ей одолженные ранее деньги. Жертва нападения существование долга отрицает.
Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Екатерина Гузь , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назначил дату Парада Победы
Путин назначил дату Парада Победы 22
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова
Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова 36
Пока вы дома: москвичам отказали в «амнистии»
Пока вы дома: москвичам отказали в «амнистии» 63
Россия запустит «оружие возмездия»
Россия запустит «оружие возмездия» 424
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР 81
Видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
00:47
Иркутский маньяк показал на видео убийства своих жертв
Криминал Происшествия
Крушение Ми-8 попало на видео
00:38
Крушение Ми-8 попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение