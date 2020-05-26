Москвичка с кухонным ножом напала на соседку из-за долга 

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Столичные полицейские задержали жительницу Москвы , которая с огромным кухонным тесаком напала на свою соседку с требованием якобы вернуть долг, сообщает РИА Новости. Жертва уверяет, что никаких денег нападавшей не должна.

Инцидент, по сведениям журналистов, произошёл на улице Нижегородской у подъезда жилого дома. На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости запечатлены две женщина, одна из которых преградила путь другой с большим ножом в руках. При этом москвичка размахивает холодным оружием в опасной близости от своей собеседницы, будто пытаясь порезать ее. В результате женщине удается избежать поножовщины, убежав от своей соседки. Звук в ролике отсутствует.

Заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь пояснила журналистам, что нападавшая — 51-летняя местная жительница. Ее 42-летняя жертва обратилась в полицию с заявлением о разбое: она заверила правоохранителей, что соседка таким образом решила отнять у нее деньги.

Предприимчивую москвичку задержали. Она на допросе заявила, что пошла на крайние меры, поскольку соседка не отдавала ей одолженные ранее деньги. Жертва нападения существование долга отрицает.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.