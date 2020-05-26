Москвич забил женщину насмерть 

Житель Москвы забил женщину насмерть. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, в квартире в одном из домов на улице Дмитрия Рябинкина в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе (НАО) столицы мужчина в ходе конфликта избил 36-летнюю знакомую руками и ногами, в результате чего та скончалась на месте.

Некоторое время спустя труп женщины с многочисленными следами побоев был обнаружен. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.

Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», на Ферганской улице в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы мужчина облил женщину-дворника неизвестной жидкостью и поджег, в результате чего та получила сильные ожоги и была госпитализирована.