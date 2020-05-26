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«Оскорбила меня»: Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе назвал мотив 

Русская Планета и ещё 16 32 минуты назад
Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив
Фото: Pixabay
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, заявил, что убил подростка из-за оскорбления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По словам предполагаемого преступника, 22 мая он собирался поехать в районный центр Колышлей, однако опоздал на автобус. Тогда он «зашел в близлежащий магазин, взял две бутылки пивка, решил вернуться обратно, пошел на конечную остановку маршрутки».
Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе
Там он встретил двух мужчин с несколькими детьми. С одним из встречных мужчина поделился пивом, они поговорили, после чего между ними произошёл конфликт. Тогда подозреваемый, по его словам, решил вернуться домой.
«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе сказала… ну, оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и стал душить ее. Когда задушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой», — заявил он.
О пропавшем ребенке мать убитой заявила 23 мая. 26 мая подозреваемый в убийстве девочки был задержан.
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Происшествия , Криминал
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