Задержанный за убийство девочки в Пензе назвал мотив

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе , заявил, что убил подростка из-за оскорбления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По словам предполагаемого преступника, 22 мая он собирался поехать в районный центр Колышлей, однако опоздал на автобус. Тогда он «зашел в близлежащий магазин, взял две бутылки пивка, решил вернуться обратно, пошел на конечную остановку маршрутки».

Там он встретил двух мужчин с несколькими детьми. С одним из встречных мужчина поделился пивом, они поговорили, после чего между ними произошёл конфликт. Тогда подозреваемый, по его словам, решил вернуться домой.

«Одна из девчонок бежала рядом и в процессе сказала… ну, оскорбила меня. Меня это зацепило, я разозлился и стал душить ее. Когда задушил, испугался, раздел ее, прошел дальше, выкинул одежду и пошел домой», — заявил он.

О пропавшем ребенке мать убитой заявила 23 мая. 26 мая подозреваемый в убийстве девочки был задержан.