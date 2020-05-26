Вандалы осквернили Вечный огонь в Кронштадте 

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Ленинградской области. Полиция разыскивают граждан, которые решили приготовить еду на Вечном огне над братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте , сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу

В сообщении ведомства указывается, что в ночь на понедельник «к мемориалу подъехала машина Skoda Octavia, из которой вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника», передает ТАСС.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, «направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание».

Отмечается, что инцидент произошел у памятника на Якорной площади, о происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта после мониторинга соцсетей.

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Установить обстоятельства инцидента полицейские смогли, посмотрев записи камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что под Киевом девушки пожарили сосиски на Вечном огне.