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Вандалы осквернили Вечный огонь в Кронштадте 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 47 минут назад
Полиция разыскивают граждан, которые решили приготовить еду на Вечном огне над братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте, сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В сообщении ведомства указывается, что в ночь на понедельник «к мемориалу подъехала машина Skoda Octavia, из которой вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника», передает ТАСС.
Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, «направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание».
Отмечается, что инцидент произошел у памятника на Якорной площади, о происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта после мониторинга соцсетей.
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Установить обстоятельства инцидента полицейские смогли, посмотрев записи камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что под Киевом девушки пожарили сосиски на Вечном огне.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Кронштадт
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