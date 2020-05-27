Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео с показаниями молодых людей, задержанных за «шашлыки» на Вечном огне в Кронштадте . Друзья объяснили свой поступок легкомыслием.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось фото шампуров и упаковки сосисок на фоне Вечного огня. Полицейские выяснили, что группа друзей пожарила сосиски на пламени «Вечного огня над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте, и задержали их.

Одной из девушек в полиции задали вопрос, почему друзья решили устроить пикник в таком месте.

«В связи с легкомыслием. <…> К сожалению, я знала, что это за памятник, что это кладбище людей, которые погибли за то, воевали за то, что мы имеем сейчас», — ответила она.

Друг девушки также назвал это безрассудным поступком.