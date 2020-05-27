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«Не знал, что там могилы»: пожарившие сосиски на Вечном огне объяснились 

Мария Иванова и ещё 32 9 минут назад
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео с показаниями молодых людей, задержанных за «шашлыки» на Вечном огне в Кронштадте. Друзья объяснили свой поступок легкомыслием.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях появилось фото шампуров и упаковки сосисок на фоне Вечного огня. Полицейские выяснили, что группа друзей пожарила сосиски на пламени «Вечного огня над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте, и задержали их.
Одной из девушек в полиции задали вопрос, почему друзья решили устроить пикник в таком месте.
«В связи с легкомыслием. <…> К сожалению, я знала, что это за памятник, что это кладбище людей, которые погибли за то, воевали за то, что мы имеем сейчас», — ответила она.
Друг девушки также назвал это безрассудным поступком.
«Конечно, я знал, что это мемориал, но я не предполагал в этот момент, что там могилы. У меня этого в голове вообще не было», — заявил он.
Происшествия , Видео , Кронштадт
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