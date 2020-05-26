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После жесткой посадки Ми-8 на Чукотке произошел пожар 

Газета.Ru 23 минуты назад
ЧП с вертолетом: есть жертвы
Фото: РИА Новости
На Чукотке после жесткой посадки военного вертолета Ми-8 произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Источник уточнил, что возгорание было ликвидировано. На месте были найдены черные ящики, состояние которые оценивается как удовлетворительное.
В результате падения вертолета погиб его экипаж в составе четырех человек.
В Минобороны завили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На место инцидента была выслана комиссия главного командования ВКС России.
Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
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Происшествия , Катастрофы , Министерство обороны
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