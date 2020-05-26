Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ликвидация последствий урагана попала на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
25 мая на Екатеринбург и Свердловскую область обрушился сильнейший ураган. Скорость шквалистого ветра во время бури достигала 28 метров в секунду. Это один из сильнейших ураганов в этом регионе за всю историю метеонаблюдений. В результате стихийного бедствия погибло 3 человека. Десятки деревьев в городе были вырваны с корнем. Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии из-за поврежденных линий электропередач. С некоторых зданий срывало крышу. Многие автомобили получили различные повреждения. По сообщениям МЧС, на ликвидацию последствий урагана отправлено по меньшей мере 300 сотрудников и около 100 единиц спецтехники.
Происшествия , Видео , МЧС , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны обстоятельства убийства кубинки в Москве
Стали известны обстоятельства убийства кубинки в Москве
Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией
Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Брухунова показала подарок от Петросяна
Брухунова показала подарок от Петросяна
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
Видео
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение