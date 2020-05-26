25 мая на Екатеринбург и Свердловскую область обрушился сильнейший ураган. Скорость шквалистого ветра во время бури достигала 28 метров в секунду. Это один из сильнейших ураганов в этом регионе за всю историю метеонаблюдений. В результате стихийного бедствия погибло 3 человека. Десятки деревьев в городе были вырваны с корнем. Около 100 тысяч человек остались без электроэнергии из-за поврежденных линий электропередач. С некоторых зданий срывало крышу. Многие автомобили получили различные повреждения. По сообщениям МЧС, на ликвидацию последствий урагана отправлено по меньшей мере 300 сотрудников и около 100 единиц спецтехники.
Ликвидация последствий урагана попала на видео
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