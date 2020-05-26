В Москве на Кастанаевской улице возле мусорных баков был найден труп 22-летней гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес. О пропаже девушки заявила ее подруга, которой на телефон приходили фото связанной Лоурен с требованием заплатить за нее 30 тысяч рублей. На выплату средств преступник отвел 30 минут. Но у подруги таких денег с собой не было, поэтому она обратилась в полицию. После этого был найден труп. Сейчас убийца, совершивший это преступление, задержан. Он был в состоянии наркотического опьянения. Жители дома описывают преступника: лет 40, среднего роста, смуглый, темноволосый и с щетиной. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
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