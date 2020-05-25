Стали известны обстоятельства убийства кубинки в Москве 

Погибшая 22-летняя кубинка Лоурен Моралес Фернандес была знакома с похитителем и добровольно приехала к нему в квартиру. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи выяснили, что гражданка Кубы приехала к похитителю на такси, он оплатил его своей банковской картой. По версии следствия, она зарабатывала проституцией. Фернандес и ее предполагаемый убийца, 39-летний Александр, были знакомы и общались на испанском языке.

Как сообщал «Рамблер», расчлененное тело 22-летней Лоурен Моралес Фернандес было обнаружено возле мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. Несколькими днями ранее подруга девушки заявила в полицию о том, что с номера Фернандес ей стали приходить смс-сообщения с угрозами убийством в адрес Фернандес, если она не переведет вымогателю 30 тысяч рублей.