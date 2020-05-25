Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны обстоятельства убийства кубинки в Москве 

Вероника Полынина 12 минут назад
Стали известны обстоятельства убийства кубинки в Москве
Фото: соцсети
Погибшая 22-летняя кубинка Лоурен Моралес Фернандес была знакома с похитителем и добровольно приехала к нему в квартиру. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователи выяснили, что гражданка Кубы приехала к похитителю на такси, он оплатил его своей банковской картой. По версии следствия, она зарабатывала проституцией. Фернандес и ее предполагаемый убийца, 39-летний Александр, были знакомы и общались на испанском языке.
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
Как сообщал «Рамблер», расчлененное тело 22-летней Лоурен Моралес Фернандес было обнаружено возле мусорного контейнера на Кастанаевской улице в Москве. Несколькими днями ранее подруга девушки заявила в полицию о том, что с номера Фернандес ей стали приходить смс-сообщения с угрозами убийством в адрес Фернандес, если она не переведет вымогателю 30 тысяч рублей.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Происшествия , Куба , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Лепс ответил Пригожину о «бедных артистах»
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Вдова Караченцева прозябает в нищете
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Китай увидел российскую угрозу в Сибири
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Мясников назвал реальные цифры по коронавирусу в России
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
00:12
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Армия
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение