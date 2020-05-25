Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе 

ТК «Звезда» 26 минут назад
По данным следствия, девочка ушла из дома днем 22 мая 2020 года на прогулку и не вернулась.
Следственное управление СК РФ по Пензенской области опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован подозреваемый в убийстве четырнадцатилетней девочки в Пензе.
Российская школьница ушла гулять и была убита
На кадрах виден молодой темноволосый мужчина среднего телосложения 23-26 лет. Управление просит жителей Пензы и области при наличии информации о местонахождении подозреваемого сообщить по телефонам: 8 (8412) 36-17-02, 36-07-76 или 02.
По данным следствия, девочка ушла из дома днем 22 мая 2020 года на прогулку и не вернулась. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы СК опубликовал видео поисков пропавшей в Мурманской области девочки СК опубликовал видео поисков пропавшей в Мурманской области девочки Опубликованы кадры, снятые после допроса захватчика банка Опубликованы кадры, снятые после допроса захватчика банка
Происшествия , Видео , СКР , Пенза , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионер предложил Тарзану работу дояра
Миллионер предложил Тарзану работу дояра
Названа дата старта ЕГЭ
Названа дата старта ЕГЭ
Нетаньяху анонсировал аннексию
Нетаньяху анонсировал аннексию
Призыв Мишустина встревожил россиян
Призыв Мишустина встревожил россиян
Командира ополчения ЛНР нашли мертвым
Командира ополчения ЛНР нашли мертвым
Видео
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Россиянам обозначили сроки масочного режима
01:03
Россиянам обозначили сроки масочного режима
Общество
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
00:12
Таинственные МиГ-29 вступили в столкновение с Турцией
Армия
Названа дата старта ЕГЭ
00:16
Названа дата старта ЕГЭ
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение