Командира ополчения ЛНР нашли мертвым

Бывшего заместителя батальона «Призрак» Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили мертвым в СИЗО Луганска . Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на «казачьего атамана» Александра Конкина.

Конкин утверждает, что Костина убили.

Однако издание приводит другую версию его смерти. Якобы из-за карантина его перевели в одиночную камеру, где он скончался от осложнений сахарного диабета на фоне отсутствия лечения.