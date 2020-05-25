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Одного из командиров ополчения ЛНР обнаружили мертвым в СИЗО Луганска 

Lenta.ru 30 минут назад
Командира ополчения ЛНР нашли мертвым
Фото: РИА Новости
Бывшего заместителя батальона «Призрак» Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили мертвым в СИЗО Луганска. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на «казачьего атамана» Александра Конкина.
Конкин утверждает, что Костина убили.
Однако издание приводит другую версию его смерти. Якобы из-за карантина его перевели в одиночную камеру, где он скончался от осложнений сахарного диабета на фоне отсутствия лечения.
Костина арестовали в августе 2018 года. Позже суд признал его виновным в разбое и мародерстве в 2014 году и приговорил к 14 годам лишения свободы. По версии следствия, Костин вместе с убитым в 2015 году командиром батальона «Призрак» Алексеем Мозговым организовал нападение на семью антрацитовского бизнесмена, когда он с женой и малолетней дочерью в ночь с 8 на 9 мая 2014 года перевозил на авто крупную сумму денег.
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Происшествия , В мире , Алексей Мозговой , ФСИН , Луганск
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