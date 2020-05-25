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Ураган снес мужчину листом на Урале 

Вероника Полынина 13 минут назад
Шквалистый ветер в Екатеринбурге ломает деревья и сносит неустойчивые конструкции.
На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом Baza, видно, как с подземного перехода оторвало лист пластиковой кровли. Двое мужчин попытались закрепить лист на дороге, чтобы он не повредил припаркованные автомобили. Однако ветер снова поднял лист в воздух вместе со стоящим на нем мужчиной.
В паблике «Типичный Екатеринбург» горожане публикуют фотографии вырванных с корнем деревьев, сорванных крыш, сломанных торговых павильонов и фонарных столбов.
Происшествия , Видео , Екатеринбург
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