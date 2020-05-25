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Полицейские на Урале оставили избитого мужчину в лесу 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Полицейские оставили избитого мужчину в лесу
Фото: News.ru
В городе Сысерть на территории Свердловской области в суд поступило уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в совершении преступления по статье «Халатность».
Ранее обвиняемые находились в должностях командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Сысертский», полицейского и полицейского-водителя указанного подразделения. Своих постов они лишились после инцидента, произошедшего летом 2019 года.
Тогда фигуранты дела приехали после вызова по указанному адресу, где обнаружили нетрезвого и избитого мужчину. Правоохранители решили не разбираться в произошедшем. Они отвезли пострадавшего в малолюдное место рядом с лесом и оставили его там. Кроме того, они составили фальшивый протокол, в котором утверждалось, что по месту вызова никого обнаружено не было.
Избитого мужчину позднее нашли прохожие. Впоследствии в больнице его травмы были классифицированы как «тяжёлые».
Обвиняемые в халатности сотрудники уволены из органов, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Если на суде их вина будет доказана, обвиняемые понесут и установленную законом уголовною ответственность, — приводит его слова «Коммерсант».
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые расстреляли машину на автостоянке недалеко от Каширского шоссе в Москве.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Валерий Горелых , МВД , Свердловская Область , Сысерть
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