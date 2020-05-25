Фрагменты тела мужчины обнаружили в Московской области 

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Как уточняется, инцидент произошел 24 мая. Фрагменты тела мужчина обнаружили в одном из СНТ Ленинского городского округа. Следователи предположили, что смерть пострадавшего наступила примерно 10 дней назад.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства случившегося, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Личность погибшего будет установлена. Расследование дела продолжается.