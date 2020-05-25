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Фрагменты тела мужчины обнаружили в Московской области 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фрагменты тела мужчины обнаружили в Московской области
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета (СК) России.
Как уточняется, инцидент произошел 24 мая. Фрагменты тела мужчина обнаружили в одном из СНТ Ленинского городского округа. Следователи предположили, что смерть пострадавшего наступила примерно 10 дней назад.
В настоящее время правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства случившегося, специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Личность погибшего будет установлена. Расследование дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , Пожары , СКР , Московская область
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